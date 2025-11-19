БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

от БНТ , Източник: БГНЕС
Лена Бориславова
Снимка: БГНЕС
Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Л.Б. за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение "Да запазим Корал", съобщиха от прокуратурата.

На 18.11.2025 г. състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Л.Б. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, именно затова днес, 19.11.2025 г., е внесен протест.

В него се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно.

Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.

Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.

