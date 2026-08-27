"Активни потребители": 5 от тествани 12 сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода

Пет от тествани 12 сирена от „Кошница с грижа“ съдържат необявено високо водно съдържание над 60%, а три са с вода над 65% - неразрешени за консумация. Това показва изледване на "Активни потребители", публикувано днес.

При една марка сирене е отчетено екстремно ниско ниво на масленост, само 5% (индикация за използване сухо мляко).

"Некоректни производители и търговци очевидно се възползват от кампанията на правителството за злоупотреба с качеството под знамето на ниските цени. Контролният орган, Българска агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата „Кошница с грижа“", посочват от "Активни потребители".

Националната инициатива „Кошница с грижа“ е съвместна кампания на българското правителство и големите търговски вериги. Тя стартира през юни 2026 г. с цел да овладее високите цени на хранителните стоки и инфлацията в страната. Участващите търговски вериги се ангажират доброволно да намалят цените на избрани продукти с минимум 15% спрямо редовната им продажна цена. Мярката има хоризонт за прилагане от поне половин година. Всяка верига подбира поне 30 стоки от първа необходимост.

Инициативата обхваща най-често купуваните стоки и базови храни: хляб и тестени изделия; мляко, сирене, кашкавал и яйца; месо и месни продукти; олио, бобови култури и пакетаж; сезонни плодове и зеленчуци, като някои търговци добавят също основни стоки за лична грижа и домакинството. Сред приоритетите на „Кошница с грижа“ е също стимулиране на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели.

Въпреки благородните си намерения, кампанията бе подложена на сериозен скептицизъм от множество браншови организации, производители, търговци и потребители. Председателят на камара „Плодове и зеленчуци“ съобщи, че фермери са притискани от веригите да намаляват своите изкупни цени с 15% или повече, като така търговците прехвърлят финансовата тежест върху най-слабото звено по веригата — българските земеделци. Потребители се оплакват, че в участващите вериги е невъзможно да се открият всичките 30 задължителни продукта с логото на кампанията. Повечето купувачи остават скептични за реалния ефект върху месечния им бюджет. Много хора споделят, че 15-процентното намаление често се прилага за продукти, които са със сезонно ниска цена, или и без това са в честа промоция, или са от най-нискокачествения сегмент.

За теста неправителствената организация е селектирала 12 марки бяло саламурено сирене и 6 краве масло. Те са закупени от 10 търговски вериги от София, Варна и Тервел. Всички придобити продукти са маркирани с логото на кампанията „Кошница с грижа“.

Всички изследвани 6 марки краве масло отговарят на регулаторните изисквания и са годни за консумация, посочват от "Активни потребители"

Ценовият диапазон на „Кошница с грижа“ за сирената варира от 5 до 13 евро на килограм, а за маслата от 8,95 до 15,60. Закупените продукти са първоначално обработени от "Активни потребители" – снета е информацията от етикетите и касовите бонове, след това пробите се кодират и преопаковат, за да се гарантира анонимността при тестовете, и накрая се изпращат в лабораторията извършител на физикохимичните изследвания. Поръчани са три отделни вида анализи, с които могат да се определят основни показатели за качеството на млечни продукти. Това проучване не включва микробиологична оценка на безопасността.