Актрисата Джуди Денч не може да играе в пиеса, да снима филм или да чете заради проблеми с очите

Британската актриса Джуди Денч сподели, че заради прогресиращо очно заболяване вече не може да играе на сцена, да снима филми или да чете, предаде Би Би Си. Повече от десетилетие след поставянето на диагнозата ѝ загубата на зрението продължава да се отразява сериозно на ежедневието ѝ.

През 2012 г. у актрисата е открита свързана с възрастта макулна дегенерация (СВМД) – заболяване, което уврежда централното зрение и може да затрудни разпознаването на лица, четенето и изпълнението на ежедневни дейности.

Пред Би Би Си Радио 4 актрисата посочи, че състоянието ѝ понякога води до неловки ситуации. Тъй като трудно разпознава хората, се случва да се приближи до непознат и почти да го прегърне, преди да осъзнае, че е сбъркала. На въпрос за остаряването Денч отговаря:

"В това няма нищо хубаво. Не мисля много за него."

Кариерата на актрисата обхваща повече от седем десетилетия, през които тя се утвърждава като една от най-уважаваните британски актриси в театъра, телевизията и киното.

През 1999 г. Денч печели "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за превъплъщението си в кралица Елизабет I във филма "Влюбеният Шекспир". Световна популярност ѝ носи и ролята на М – ръководителката на британската тайна служба във филмите за Джеймс Бонд. Тя влиза за първи път в този образ в "Златното око" през 1995 г., превръщайки се в първата жена, изиграла персонажа.

Влошеното зрение обаче постепенно затруднява професионалната ѝ дейност. В предишни интервюта актрисата е разказвала за проблемите си на снимачната площадка и за трудностите при запомнянето на репликите. Въпреки това тя продължава да се появява пред публика и открито да говори за начините, по които се приспособява към живота с нарушено зрение.

Денч си спомня и за обяд с бившия ръководител на британската разузнавателна служба МИ-6 Дейвид Спединг, който определя като "много вълнуващ". Попитана дали има мнение за това кой трябва да изиграе следващия Джеймс Бонд, Денч отговаря лаконично: "Не".

Актрисата разказва и за срещата си с американския актьор Сидни Поатие, който през 1964 г. става първият чернокож изпълнител, спечелил "Оскар" за най-добра мъжка роля. По това време Денч участва в постановка в Ню Йорк. След едно от представленията Поатие идва зад кулисите, докато режисьорът Ричард Еър разговаря с нея в гримьорната.

Актрисата си спомня, че когато Поатие влязъл, се почувствала така, сякаш е попаднала в аеродинамичен тунел. „Беше вълнуващо“, казва тя. На въпроса какво му е казала, Денч отговаря:

"Не много – просто останах с отворена уста. Толкова чаровен. И много висок."

В интервюто тя говори и за любовта си към Уилям Шекспир, която се заражда още в детството ѝ. Когато била на девет години, гледала брат си в ролята на крал Дънкан в "Макбет". Една от репликите в началото на пиесата оставила траен отпечатък върху нея.

"Той излезе на сцената и каза: Какъв е този окървавен човек?. Помислих си: О, боже мой, това е за мен. Той каза "окървавен" – чухте ли го?", спомня си актрисата.

Денч признава, че е напълно запленена и от сонетите на Шекспир. "Просто ги обожавам", казва тя пред Би Би Си.