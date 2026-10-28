Актьорът Ноа Уайли беше обявен за най-сексапилния мъж на 2026 г. от списание „Пийпъл“

Американският актьор Ноа Уайли беше обявен от списание „Пийпъл“ за „Най-сексапилния жив мъж“ на 2026 година, съобщи Ройтерс.

Носителят на награда „Еми“ и звезда от медицинските сериали „Спешно отделение“ и „Спешни случаи в Питсбърг“ каза, че новината му е прозвучала като шега. „И през ум не ми е минавало, че точно на мен ще бъде оказана подобна чест“, добави 55-годишният актьор.

„Надявам се това да промени всичко. Надявам се оттук нататък животът ми да бъде само цветя и рози, мед и масло“, каза Ноа Уайли през смях пред списание „Пийпъл“, цитиран от Ройтерс. „Не, разбира се, че не го мисля, но със сигурност ще отнеса много закачки от страна на приятелите и семейството ми“.

Уайли е печелил два пъти наградата „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си на д-р Майкъл „Роби“ Робинавич в поредицата на HBO „Спешни случаи в Питсбърг“, която разказва за живота в спешен травматологичен център в Питсбърг. Преди това той направи знакова роля и като д-р Джон Картър в дългогодишната медицинска драма „Спешно отделение“, чиято премиера беше през 1994 г. Неговият колега от „Спешно отделение“ Джордж Клуни е получавал титлата на списание „Пийпъл“ два пъти.

Сред другите актьори, които са удостоявани с това звание от списание „Пийпъл“, са Майкъл Б. Джордан, Идрис Елба, Джон Кразински, Пол Ръд, отбелязва Ройтерс.