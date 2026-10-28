БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Актьорът Ноа Уайли беше обявен за най-сексапилния мъж на 2026 г. от списание „Пийпъл“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Още
Запази
актьорът ноа уайли беше обявен сексапилния мъж 2026 година списание bdquoпийпълldquo
Слушай новината

Американският актьор Ноа Уайли беше обявен от списание „Пийпъл“ за „Най-сексапилния жив мъж“ на 2026 година, съобщи Ройтерс.

Носителят на награда „Еми“ и звезда от медицинските сериали „Спешно отделение“ и „Спешни случаи в Питсбърг“ каза, че новината му е прозвучала като шега. „И през ум не ми е минавало, че точно на мен ще бъде оказана подобна чест“, добави 55-годишният актьор.

„Надявам се това да промени всичко. Надявам се оттук нататък животът ми да бъде само цветя и рози, мед и масло“, каза Ноа Уайли през смях пред списание „Пийпъл“, цитиран от Ройтерс. „Не, разбира се, че не го мисля, но със сигурност ще отнеса много закачки от страна на приятелите и семейството ми“.

Уайли е печелил два пъти наградата „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си на д-р Майкъл „Роби“ Робинавич в поредицата на HBO „Спешни случаи в Питсбърг“, която разказва за живота в спешен травматологичен център в Питсбърг. Преди това той направи знакова роля и като д-р Джон Картър в дългогодишната медицинска драма „Спешно отделение“, чиято премиера беше през 1994 г. Неговият колега от „Спешно отделение“ Джордж Клуни е получавал титлата на списание „Пийпъл“ два пъти.

Сред другите актьори, които са удостоявани с това звание от списание „Пийпъл“, са Майкъл Б. Джордан, Идрис Елба, Джон Кразински, Пол Ръд, отбелязва Ройтерс.

#списание Пийпъл #Ноа Уайли

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Любопитно

Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара
Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара
Ябланишкото ждрело край трънското село Банкя е обявено за природна забележителност Ябланишкото ждрело край трънското село Банкя е обявено за природна забележителност
Чете се за: 03:02 мин.
Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор
Чете се за: 03:35 мин.
Писмото, с което Брайън Джоунс кани Чарли Уотс в „Ролинг стоунс“, излиза на търг Писмото, с което Брайън Джоунс кани Чарли Уотс в „Ролинг стоунс“, излиза на търг
Чете се за: 02:57 мин.
Морска костенурка се върна в океана след 22 години в аквариум Морска костенурка се върна в океана след 22 години в аквариум
Чете се за: 02:47 мин.
Рядък сапфир от колекцията на руската династия Романови ще бъде предложен на търг на „Сотбис" в Женева Рядък сапфир от колекцията на руската династия Романови ще бъде предложен на търг на „Сотбис" в Женева
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (ВИДЕО)
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Грайфер, не по-малък от 4 мм – МВР проверява подготовката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ