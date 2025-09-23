Алегри дава почивка на Модрич, първи старт за Нкунку

Отборът на Милан приема Лече в среща от втория кръг на турнира за Купата на Италия тази вечер. Очаква се наставникът на „росонерите“ Масимилиано Алегри да даде почивка на част от основните си играч, като Лука Модрич, Алексис Салемакерс и Кристиан Полушич, а за сметка на тях от първата минута да започнат новите попълнения Самуеле Ричи, Атакаме и Кристофър Нкунку.

Самият Алегри коментира на пресконференция в понеделник, че се надява тимът му да спечели срещата в редовните 90 минути. „Не ми се иска да стигаме до дузпи. Това е лотария, при която всичко може да се случи. Дано затворим мача в редовното време“, коментира треньорът.

„Хименес? Той се справя добре, доволен съм. Все още няма гол от началото на сезона, но това може да се промени още утре (бел.ред. днес)“, добави Алегри.

Очаква се на вратата да се завърне Майк Менян, който пропусна заради контузия победата с 3:0 над Удинезе пред уикенда.