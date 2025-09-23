БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алегри дава почивка на Модрич, първи старт за Нкунку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Милан приема Лече в среща от турнира за Купата на Италия тази вечер.

милан без алегри гостуването удинезе
Слушай новината

Отборът на Милан приема Лече в среща от втория кръг на турнира за Купата на Италия тази вечер. Очаква се наставникът на „росонерите“ Масимилиано Алегри да даде почивка на част от основните си играч, като Лука Модрич, Алексис Салемакерс и Кристиан Полушич, а за сметка на тях от първата минута да започнат новите попълнения Самуеле Ричи, Атакаме и Кристофър Нкунку.

Самият Алегри коментира на пресконференция в понеделник, че се надява тимът му да спечели срещата в редовните 90 минути. „Не ми се иска да стигаме до дузпи. Това е лотария, при която всичко може да се случи. Дано затворим мача в редовното време“, коментира треньорът.

„Хименес? Той се справя добре, доволен съм. Все още няма гол от началото на сезона, но това може да се промени още утре (бел.ред. днес)“, добави Алегри.

Очаква се на вратата да се завърне Майк Менян, който пропусна заради контузия победата с 3:0 над Удинезе пред уикенда.

#Купа на Италия 2026/26 # Лука Модрич #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
5
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
6
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Моци: Надявам се да тръгнем от Швеция с точка или точки
Моци: Надявам се да тръгнем от Швеция с точка или точки
Меси поздрави Дембеле за спечелването на Златната топка Меси поздрави Дембеле за спечелването на Златната топка
Чете се за: 00:40 мин.
Наполи продължава без грешка в първенството Наполи продължава без грешка в първенството
Чете се за: 01:02 мин.
Миланов се разписа при равенство на Динамо Миланов се разписа при равенство на Динамо
Чете се за: 00:37 мин.
Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА
Чете се за: 02:15 мин.
Валентин Илиев: Ситуацията не е лесна Валентин Илиев: Ситуацията не е лесна
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ