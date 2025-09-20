"Капитан Америка" донесе трети пореден успех на Милан

Милан победи Удинезе с 3:0 в среща от четвъртия кръг на италианската Серия „А“. За 7-кратния шампион на Европа победа е трета поред в първенството, където със събраните 9 точки Милан се настани в челната тройка, изоставайки само от Наполи и Ювентус.

В герой за „росонерите“ се превърна Кристиан Пулишич, който остана на терена до 63-ата минута, но се отличи с два гола и асистенция. Американецът откри резултата в края на първата част, завършвайки точно бърза атака на Милан, преминала и през Еступинян, направил много силен мач на левия фланг.

Още в първите секунди на втората част Фофана се разписа за 0:2, след като наказа груба грешка на Кристенсен. За гола подаде Пулишич.

Американецът сам се разписа в 53-ата минута, а с основна заслуга беше Адриен Рабио, също изиграл силен мач за Милан. С два фрапантни пропуска за гранда от Милано и в този мач се отчете Сантяго Хименес, който отново нямаше ден. Резервите Нкунку и Лофтус-Чийкс завършиха срещата за Милан в предни позиции, но за тях положения липсваха.

В следващия кръг Милан приема у дома Наполи, но преди това има мач с Лече в турнира за Купата на Италия.