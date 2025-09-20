БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Капитан Америка" донесе трети пореден успех на Милан

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

„Росонерите“ вече имат 9 точки на актива си.

Кристиан Пулишич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан победи Удинезе с 3:0 в среща от четвъртия кръг на италианската Серия „А“. За 7-кратния шампион на Европа победа е трета поред в първенството, където със събраните 9 точки Милан се настани в челната тройка, изоставайки само от Наполи и Ювентус.

В герой за „росонерите“ се превърна Кристиан Пулишич, който остана на терена до 63-ата минута, но се отличи с два гола и асистенция. Американецът откри резултата в края на първата част, завършвайки точно бърза атака на Милан, преминала и през Еступинян, направил много силен мач на левия фланг.

Още в първите секунди на втората част Фофана се разписа за 0:2, след като наказа груба грешка на Кристенсен. За гола подаде Пулишич.

Американецът сам се разписа в 53-ата минута, а с основна заслуга беше Адриен Рабио, също изиграл силен мач за Милан. С два фрапантни пропуска за гранда от Милано и в този мач се отчете Сантяго Хименес, който отново нямаше ден. Резервите Нкунку и Лофтус-Чийкс завършиха срещата за Милан в предни позиции, но за тях положения липсваха.

В следващия кръг Милан приема у дома Наполи, но преди това има мач с Лече в турнира за Купата на Италия.

#Серия А 2025/26 #ФК Удинезе #Кристиан Пулишич #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Второ огнище пламна край село Горнослав
4
Второ огнище пламна край село Горнослав
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
5
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
6
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
5
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
6
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...

Още от: Европейски футбол

Брест счупи каръка в Лига 1
Брест счупи каръка в Лига 1
Победи за Севиля и Виляреал в Ла Лига Победи за Севиля и Виляреал в Ла Лига
Чете се за: 01:32 мин.
РБ Лайпциг се справи с Кьолн в Бундеслигата РБ Лайпциг се справи с Кьолн в Бундеслигата
Чете се за: 00:32 мин.
Ювентус измъкна само равенство при гостуването си на Верона Ювентус измъкна само равенство при гостуването си на Верона
Чете се за: 01:07 мин.
Манчестър Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд Манчестър Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд
Чете се за: 03:07 мин.
Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с новите образователни реформи?
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ограничени са огнищата край асеновградското село Горнослав
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ