Алегри избира между Яшари и Ричи за заместник на контузения Модрич

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че ще избира между Ардон Яшари и Самуеле Ричи за заместник на контузения Лука Модрич в оставащите четири мача от сезона в Серия А.

„Росонерите“ гостуват на Сасуоло в неделя в среща от 35-ия кръг, но ще бъдат без 40-годишния хърватин, който получи фрактура на скулата при сблъсък с Мануел Локатели по време на равенството 0:0 срещу Ювентус. Очакванията са Модрич да пропусне остатъка от кампанията.

Отсъствието му е сериозен удар за Милан, тъй като ветеранът бе ключова фигура през сезона, започвайки като титуляр в 32 от 34-те мача в първенството.

„Съжаляваме много за тази контузия, която ще го извади от игра до края на сезона, въпреки че той има огромно желание да се върне“, коментира Алегри. „Модрич показва страст към работата си и се надявам това да е урок за останалите. Имаме качествени футболисти, които могат да го заменят – Яшари или Ричи, и имам пълно доверие в тях.“

Яшари бе сред най-скъпите попълнения през летния трансферен прозорец, но до момента трудно се утвърждава на „Сан Сиро“, включително заради травма в началото на сезона след трансфера си от Клуб Брюж.

„Той израсна много. За съжаление, получи тежка контузия в началото, която го извади за дълго време. Има желание, любопитен е и бъдещето е пред него. Смятам, че Милан направи отличен трансфер“, допълни наставникът на тима.