Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Алегри избира между Яшари и Ричи за заместник на контузения Модрич

Спорт
„Росонерите“ гостуват на Сасуоло в неделя в среща от 35-ия кръг.

масимилиано алегри отхвърли националния отбор италия остава верен милан
Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че ще избира между Ардон Яшари и Самуеле Ричи за заместник на контузения Лука Модрич в оставащите четири мача от сезона в Серия А.

„Росонерите“ гостуват на Сасуоло в неделя в среща от 35-ия кръг, но ще бъдат без 40-годишния хърватин, който получи фрактура на скулата при сблъсък с Мануел Локатели по време на равенството 0:0 срещу Ювентус. Очакванията са Модрич да пропусне остатъка от кампанията.

Отсъствието му е сериозен удар за Милан, тъй като ветеранът бе ключова фигура през сезона, започвайки като титуляр в 32 от 34-те мача в първенството.

„Съжаляваме много за тази контузия, която ще го извади от игра до края на сезона, въпреки че той има огромно желание да се върне“, коментира Алегри. „Модрич показва страст към работата си и се надявам това да е урок за останалите. Имаме качествени футболисти, които могат да го заменят – Яшари или Ричи, и имам пълно доверие в тях.“

Яшари бе сред най-скъпите попълнения през летния трансферен прозорец, но до момента трудно се утвърждава на „Сан Сиро“, включително заради травма в началото на сезона след трансфера си от Клуб Брюж.

„Той израсна много. За съжаление, получи тежка контузия в началото, която го извади за дълго време. Има желание, любопитен е и бъдещето е пред него. Смятам, че Милан направи отличен трансфер“, допълни наставникът на тима.

Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
1
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
2
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
3
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
4
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян...
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
5
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към...
Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог
6
Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Европейски футбол

Виляреал вкара пет гола на Леванте
Виляреал вкара пет гола на Леванте
Росен Божинов и Пиза официално се простиха със Серия А Росен Божинов и Пиза официално се простиха със Серия А
Чете се за: 02:12 мин.
Майорка изкова ценен успех срещу Жирона Майорка изкова ценен успех срещу Жирона
Чете се за: 01:10 мин.
Лийдс все по-близо до оставане във Висшата лига Лийдс все по-близо до оставане във Висшата лига
Чете се за: 03:12 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Мохамед Салах пропуска мача с Манчестър Юнайтед, но ще се завърне в игра преди края на сезона Мохамед Салах пропуска мача с Манчестър Юнайтед, но ще се завърне в игра преди края на сезона
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“ Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
На четири лапи срещу престъпността: служебните кучета в действие...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:37 мин.
По света
