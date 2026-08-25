Алехандро Балде се чувства излъган, клубът е готов да го продаде

Бъдещето на Алехандро Балде в Барселона е поставено под сериозна въпросителна броени дни преди затварянето на летния трансферен прозорец. Отношенията между футболиста и клуба са се обтегнали, а според „AS“ раздялата вече изглежда като най-реалистичния сценарий.

Ситуацията се е развила бързо след пристигането на агента на играча Жорже Мендеш в Барселона през миналата седмица. Той е провел разговор със спортния директор Деко, от когото е разбрал, че каталунците са готови да отворят вратата за трансфер при подходяща оферта. Посочената сума е около 30 милиона евро.

Самият Балде обаче първоначално категорично се е противопоставил на възможността да напусне. Испанският национал е заявил желанието си да остане и да се пребори за титулярното място по левия фланг на защитата.

Ситуацията се промени след разговор между футболиста и Ханзи Флик. Германският специалист е останал недоволен от отношението на Балде и е поискал от него по-голяма ангажираност. Впоследствие защитникът не попадна в групата за гостуването на Елче, а неговата позиция беше заета от Шави Еспарт.

Решението е разгневило Балде, а обкръжението му е изразило разочарование от начина, по който Барселона се отнася към него. От лагера на футболиста смятат, че клубът не е бил достатъчно ясен относно плановете си, като припомнят, че през лятото той е отхвърлил няколко предложения заради желанието си да остане верен на каталунците.

На "Камп Ноу“ обаче не приемат обвиненията. В Барселона са убедени, че Флик е бил напълно откровен с Балде и ясно му е обяснил настоящото му положение в състава. Ръководството не е останало доволно и от факта, че недоволството на футболиста е станало публично достояние чрез хора от неговото обкръжение.

Балде вече се завърна към тренировките с основната група, но според испанското издание напрежението между двете страни продължава да бъде осезаемо.

На този етап Барселона не разглежда вариант за преотстъпване. Манчестър Юнайтед е проявил интерес към подобна сделка, но каталунците настояват за постоянен трансфер, при това без клауза за обратно откупуване.

Очаква се Флик да опита да намали напрежението около футболиста преди следващия шампионатен двубой с Атлетик Билбао. Все още обаче не е ясно дали Балде ще попадне в групата.

Последните дни на трансферния прозорец ще бъдат решаващи. В съблекалнята на Барселона вече признават, че при настоящата ситуация Балде изглежда по-близо до напускане, отколкото до оставане в клуба.







