БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алехандро Балде се чувства излъган, клубът е готов да го продаде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Ханзи Флик е недоволен от отношението на защитника, а каталунците са склонни да се разделят с него срещу около 30 милиона евро

Алехандро Балде се чувства излъган, клубът е готов да го продаде
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бъдещето на Алехандро Балде в Барселона е поставено под сериозна въпросителна броени дни преди затварянето на летния трансферен прозорец. Отношенията между футболиста и клуба са се обтегнали, а според „AS“ раздялата вече изглежда като най-реалистичния сценарий.

Ситуацията се е развила бързо след пристигането на агента на играча Жорже Мендеш в Барселона през миналата седмица. Той е провел разговор със спортния директор Деко, от когото е разбрал, че каталунците са готови да отворят вратата за трансфер при подходяща оферта. Посочената сума е около 30 милиона евро.

Самият Балде обаче първоначално категорично се е противопоставил на възможността да напусне. Испанският национал е заявил желанието си да остане и да се пребори за титулярното място по левия фланг на защитата.

Ситуацията се промени след разговор между футболиста и Ханзи Флик. Германският специалист е останал недоволен от отношението на Балде и е поискал от него по-голяма ангажираност. Впоследствие защитникът не попадна в групата за гостуването на Елче, а неговата позиция беше заета от Шави Еспарт.

Решението е разгневило Балде, а обкръжението му е изразило разочарование от начина, по който Барселона се отнася към него. От лагера на футболиста смятат, че клубът не е бил достатъчно ясен относно плановете си, като припомнят, че през лятото той е отхвърлил няколко предложения заради желанието си да остане верен на каталунците.

На "Камп Ноу“ обаче не приемат обвиненията. В Барселона са убедени, че Флик е бил напълно откровен с Балде и ясно му е обяснил настоящото му положение в състава. Ръководството не е останало доволно и от факта, че недоволството на футболиста е станало публично достояние чрез хора от неговото обкръжение.

Балде вече се завърна към тренировките с основната група, но според испанското издание напрежението между двете страни продължава да бъде осезаемо.

На този етап Барселона не разглежда вариант за преотстъпване. Манчестър Юнайтед е проявил интерес към подобна сделка, но каталунците настояват за постоянен трансфер, при това без клауза за обратно откупуване.

Очаква се Флик да опита да намали напрежението около футболиста преди следващия шампионатен двубой с Атлетик Билбао. Все още обаче не е ясно дали Балде ще попадне в групата.

Последните дни на трансферния прозорец ще бъдат решаващи. В съблекалнята на Барселона вече признават, че при настоящата ситуация Балде изглежда по-близо до напускане, отколкото до оставане в клуба.



#Алехандро Балде #ПФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
2
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
3
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
4
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
5
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
6
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
6
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...

Още от: Европейски футбол

Ливърпул готви финален щурм за Баркола, ПСЖ чака оферта около 140 милиона евро
Ливърпул готви финален щурм за Баркола, ПСЖ чака оферта около 140 милиона евро
Челси е на път да се раздели с Лиъм Делап, Нотингам Форест готви 40 милиона паунда Челси е на път да се раздели с Лиъм Делап, Нотингам Форест готви 40 милиона паунда
Чете се за: 03:02 мин.
Марко ван Бастен разкритикува избора на Шави: Нещо се е объркало, щом нямаме нидерландски треньор Марко ван Бастен разкритикува избора на Шави: Нещо се е объркало, щом нямаме нидерландски треньор
Чете се за: 02:22 мин.
Фенербахче с два тежки удара преди реванша с Лион Фенербахче с два тежки удара преди реванша с Лион
Чете се за: 01:45 мин.
Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г. Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Почина световната звезда Доли Партън
Почина световната звезда Доли Партън
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Откриха издирвания дрон в морето край Царево Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“? Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“?
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Щетите след градушката в София: Застрахователите удължиха срока за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в Русия: Американски военен...
Чете се за: 01:25 мин.
Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите...
Чете се за: 02:12 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ