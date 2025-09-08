БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Алейна Мехмед отстъпи в дебюта си на световно първенство по бокс

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Във вечерната сесия ще се боксират още двама наши представители.

Алейна Мехмед
Снимка: БТА
Българските национали по бокс започнаха със загуба новата седмица на световното първенство за мъже и жени в Ливърпул, след като 18-годишната Алейна Мехмед отстъпи на старта на категория до 80 кг при дамите.

Дебютантката се изправи срещу полякинята Емилия Котерска, която доминира от самото начало на двубоя и спечели с пълно съдийско единодушие. Българката имаше и проблеми с екипировката, които я разконцентрираха допълнително.

Състезателка на Локомотив (София) отпадна от надпреварата, а на четвъртфиналите Котерска ще се изправи срещу индийката Поя Рани. Тя е двукратна шампионка на Азия от 2019 и 2021.

Във вечерната сесия Радослав Росенов (60 кг) ще изиграе третата си среща на шампионата. Четирикратният носител на Купа "Странджа" ще боксира срещу Айдер Абдураимов (Украйна), двукратен европейски първенец за младежи. Двубоят трябва да бъде проведен около 21:30 часа.

Програмата ще закрие Рами Киуан (75 кг). Европейският шампион ще стартира участието си с представителя на Индия Сумит Сумит. Мачът е предвиден да започне в 22:00 часа.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Алейна Мехмед

