Алекс де Минор и Феликс Оже-Алисим ще спорят за титлата в Ротердам

Поставеният под номер 1 Алекс де Минор (Австралия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада) се класираха за финала на турнира по тенис в зала в Ротердам (Нидерландия) с награден фонд 2 462 660 евро.

В полуфинален сблъсък Де Минор се наложи над Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 6:3. Мачът продължи час и 33 минути, а Де Минор достигна до мача за титлата в Ротердам за трета поредна година.

Австралийският тенисист започна много уверено срещата и след ранен пробив поведе с 3:1. Той задържа аванса си, за да приключи сета при 6:4. Пробив още в първия гейм на втората част донесе на Алекс де Минор преднина от 2:0. Юмбер не намери начин да се противопостави на Де Минор, който ликува с втори пробив в девети гейм за крайното 6:3.

Шампионът от 2022 година и втори поставен Феликс Оже-Алиасим надделя над номер 3 в схемата Александър Бублик (Казахстан) с 6:1, 6:2 само за 54 минути игра във втория полуфинал.

По два пробива в двата сета осигуриха победата за представителя на Канада и така за осми път първият и вторият поставен ще се срещнат на финала в надпреварата на нидерландска земя.

За Оже-Алиасим това ще бъде 22-и финал на ниво ATP.