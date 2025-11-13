БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Алекс де Минор победи Тейлър Фриц за първи успех на Финалния турнир на АТР

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Американецът отпадна от турнира, а Карлос Алкарас се класира на полуфиналите.

Алекс де Минор
Снимка: БГНЕС
Австралиецът Алекс де Минор постигна първата си победа във Финалите на АТР в Торино и ще чака помощ от водача в световната ранглиста Карлос Алкарас, за да се класира за полуфиналите на надпреварата.

В двубой от третия и последен кръг в група "Джими Конърс" Де Минор спечели със 7:6(3), 6:3 срещу финалиста от миналата година Тейлър Фриц и нанесе второ поражение на американеца, с което го и елиминира.

Фриц се нуждаеше от това да вземе поне един сет, за да има шансове за класиране сред най-добрите четири, но допусна чисто поражение, което го направи и първия отпаднал от групата.

Победата на Де Минор класира за полуфиналите испанеца Карлос Алкарас. Водачът в световната ранглиста, който има две победи до момента, няма как да бъде изместен от едно от първите две места в групата, дори и да загуби по-късно днес от Лоренцо Музети. Победа на Алкарас обаче ще изхвърли Музети и ще класира Де Минор за полуфиналите, а освен това ще осигури на испанеца и първото място в ранглистата в края на годината, което прави шансове на Де Минор много добри.

За да си отвори тази възможност обаче, австралиецът трябваше да покаже брилянтен тенис днес и той го направи. Де Минор потегли с ранни пробиви и в двата сета и бе много концентриран през целия мач. Той допусна да се стигне до изравняване и тайбрек в първия сет, но в него поведе с 6:1 точки и при третия си сетбол го затвори.

Във втората част той поведе с 3:0 гейма и не допусна да изгуби инициативата до края.

Мачът между Алкарас и Музети, който ще определи крайното класиране в групата, е тази вечер от 21:30 българско време.

