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Алекс Де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира във Виена

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Спорт
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Австралиецът надигра Лърнър Тиен.

Алекс де Минор
Снимка: БТА
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Австралиецът Алекс Де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 във Виена с награден фонд 2 797 985 евро.

Поставеният под № 5 Де Минор надделя без особени затруднения над Лърнър Тиен (САЩ) с 6:4, 6:2 за 79 минути. Той взе първия сет с единствен пробив в седмия гейм, а във втората част поведе с 4:0 по пътя си към крайната победа.

Австралиецът се стреми да достигне до полуфиналите в надпреварата в австрийската столица за трети пореден сезон, а на пътя му към тази цел ще застане победителят от мача между италианците Фабио Коболи и Матео Беретини, които играят по-късно днес. Четвъртият в схемата Коболи отстрани в първия кръг най-добрия български тенисист Григор Димитров.

За четвъртфиналите вече се класира и квалификантът Адриан Манарино (Франция), който елиминира №8 Якуб Меншик (Чехия) с 6:4, 7:5.

38-годишният левичар Манарино, 73-и в класацията на ATP, навакса ранен пасив от 1:3 гейма и стигна до обрат срещу 16-ия в света Меншик и стана най-възрастният тенисист, който достига до място сред най-добрите осем в историята на турнира.

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