Алекс Де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира във Виена

Австралиецът Алекс Де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 във Виена с награден фонд 2 797 985 евро.

Поставеният под № 5 Де Минор надделя без особени затруднения над Лърнър Тиен (САЩ) с 6:4, 6:2 за 79 минути. Той взе първия сет с единствен пробив в седмия гейм, а във втората част поведе с 4:0 по пътя си към крайната победа.

Австралиецът се стреми да достигне до полуфиналите в надпреварата в австрийската столица за трети пореден сезон, а на пътя му към тази цел ще застане победителят от мача между италианците Фабио Коболи и Матео Беретини, които играят по-късно днес. Четвъртият в схемата Коболи отстрани в първия кръг най-добрия български тенисист Григор Димитров.

За четвъртфиналите вече се класира и квалификантът Адриан Манарино (Франция), който елиминира №8 Якуб Меншик (Чехия) с 6:4, 7:5.

38-годишният левичар Манарино, 73-и в класацията на ATP, навакса ранен пасив от 1:3 гейма и стигна до обрат срещу 16-ия в света Меншик и стана най-възрастният тенисист, който достига до място сред най-добрите осем в историята на турнира.