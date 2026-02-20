Алекс Ферейра със златен медал в халфпайпа в ските свободен стил

Алекс Ферейра изкачи най-високото стъпало на олимпийската почетна стълбичка, след като спечели златото в халфпайпа в ски свободния стил на Зимните олимпийски игри 2026. В Ливиньо 31-годишният американец най-сетне осъществи мечтата си, след като в предишните две издания – в Пьончан и Пекин – се бе окичил съответно с бронз и сребро.

Решаващ се оказа третият му рън във финала. Макар да не демонстрира най-голяма височина на скоковете, Ферейра впечатли с изключително чисто и технично изпълнение, което му донесе 93,75 точки – с 3,25 повече от оценката му във втория манш.

Среброто отиде при 19-годишния Хенри Силдару, който изненада мнозина. Естонецът оглави класирането след вторите опити с 92,75 точки, а в третото си спускане дори показа още по-силна серия от трикове. Въпреки това съдиите го оцениха с 93,00 точки и той остана само на крачка от титлата.

След него в пайпа трябваше да стартират само още двама – Ник Гьопер и Брендън МакКай. Гьопер беше на път да изтръгне златото с впечатляващо трето каране, но падане при приземяването на последния му скок го лиши от шанс за върха.

МакКай, който в първите си два опита не показа нищо особено, този път извади изключително трудни комбинации със средна амплитуда около пет метра. Съдиите му присъдиха 91,00 точки – резултат, достатъчен да изпревари Гьопер и да се окичи с бронза.