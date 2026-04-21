БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
13985
Чете се за: 02:02 мин.
Български волейбол
Финалната серия за титлата стартира на 21 април. БНТ 3 ще излъчи срещите на живо. Играе се до 3 победи от 5 мача.

Отборите на Марица и Левски се класираха за финала на женското волейболно първенство, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Двата отбора се срещат в повторение на финала от миналата кампания, когато пловдивчанки надделяха категорично с 3:0 победи и спечелиха титлата. Сега те ще преследват нов успех, с който да си гарантират рекорден 12-и последователен триумф в първенството.

Марица завърши на първо място в редовния сезон без загуба и така си осигури домакинско предимство в плейофите. В елиминациите до момента "жълто-сините" отстраниха последователно Славия в четвъртфиналите и след това ЦСКА в полуфинала, за да достигнат до битката за титлата.

Левски пък надделя над Драгоман в първия кръг на плейофите, а след това направи обрат в серията с ЦПВК, за да я затвори с 3:1 успеха.

През този сезон воденият от Ахметджан Ершимшек отбор има перфектен баланс в двубоите със "сините". Маричанки спечелиха и двата мача срещу столичния тим в рамките на редовната кампания, а освен това надделяха над Левски и във финала в турнира за Купата на България в зала "Христо Ботев" през декември.

Финалната серия за титлата стартира на 21 април, вторник, а прякото ни предаване започва в 17:25 часа.

Програма на срещите:

21 април - 17:30 ч. Спортна зала "Строител" Пловдив

24 април - 17:30 ч. Спортна зала "Левски София"

27 април - 18:00 ч. Спортна зала "Строител" Пловдив

Ако се стигне до четвърти и пети мач те ще се играят на 30 април и на 3 май.

Гледайте срещите от финалната серия за шампионската титла в женското волейболно първенство в ефира на БНТ 3!

Свързани статии:

Левски е на финал след трета победа срещу ЦПВК
Левски е на финал след трета победа срещу ЦПВК
„Сините“ се наложиха с 3:1 победи над ЦПВК и заслужиха да спорят за...
Чете се за: 01:20 мин.
Марица елиминира ЦСКА и се класира на финал в женския волейболен елит
Марица елиминира ЦСКА и се класира на финал в женския волейболен елит
Шампионките спечелиха полуфиналната серия с 3:0 победи.
Чете се за: 02:22 мин.
#Плейофи в НВЛ за жени 2026 г. #НВЛ за жени 2025/26

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
3
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
5
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото Народно събрание
6
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан
Чете се за: 02:20 мин.
Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.04.2026 г., 06:30 ч.
Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус" Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус"
Чете се за: 02:40 мин.
Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч.

Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
