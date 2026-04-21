НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски

Отборите на Марица и Левски се класираха за финала на женското волейболно първенство, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Двата отбора се срещат в повторение на финала от миналата кампания, когато пловдивчанки надделяха категорично с 3:0 победи и спечелиха титлата. Сега те ще преследват нов успех, с който да си гарантират рекорден 12-и последователен триумф в първенството.

Марица завърши на първо място в редовния сезон без загуба и така си осигури домакинско предимство в плейофите. В елиминациите до момента "жълто-сините" отстраниха последователно Славия в четвъртфиналите и след това ЦСКА в полуфинала, за да достигнат до битката за титлата.

Левски пък надделя над Драгоман в първия кръг на плейофите, а след това направи обрат в серията с ЦПВК, за да я затвори с 3:1 успеха.

През този сезон воденият от Ахметджан Ершимшек отбор има перфектен баланс в двубоите със "сините". Маричанки спечелиха и двата мача срещу столичния тим в рамките на редовната кампания, а освен това надделяха над Левски и във финала в турнира за Купата на България в зала "Христо Ботев" през декември.

Финалната серия за титлата стартира на 21 април, вторник, а прякото ни предаване започва в 17:25 часа.

Програма на срещите:

21 април - 17:30 ч. Спортна зала "Строител" Пловдив

24 април - 17:30 ч. Спортна зала "Левски София"

27 април - 18:00 ч. Спортна зала "Строител" Пловдив

Ако се стигне до четвърти и пети мач те ще се играят на 30 април и на 3 май.

Гледайте срещите от финалната серия за шампионската титла в женското волейболно първенство в ефира на БНТ 3!