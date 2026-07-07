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Алекс Ганчев стигна до четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

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Спорт
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Родният тенисист и Саша Маес надвиха руско-латвийски тандем.

Алекс Ганчев стигна до четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня
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Алекс Ганчев достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишният българин и партньорът му Саша Маес (Люксембург) победиха Александърс Сотиковс (Латвия) и руснака Тимофей Дерепаско с 6:3, 2:6, 10-4 за час и 25 минути на корта.

След като си размениха по един сет, срещата влезе в шампионски тайбрек. В него Ганчев и Маес бяха по-добри от съперниците си и спечелиха четири поредни разигравания, за да дръпнат с 6:2 точки. Така те отвориха сериозна преднина и до края не позволиха на Сотиковс и Дерепаско да ги доближат.

Така в четвъртфиналната фаза Ганчев и Маес ще се изправят срещу победителите от мача между третите поставени Новак Новакович/Тадия Радованович (Сърбия) и Никола Джосич (Швейцария)/Никола Лулич (Сърбия).

#Алекс Ганчев

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