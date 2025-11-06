Алекс Николов е Играч на месеца в италианската Суперлига

Българската звезда Александър Николов бе отличен за най-полезен играч в италианската Суперлига за месец октомври, обявиха от клуба му Кучине Лубе Чивитанова.

Младият посрещач продължава отличната си форма след впечатляващото си представяне на световното първенство във Филипините, където бе реализатор №1 на турнира. В първите четири срещи от сезона Николов записа общо 96 точки, като 80 от тях дойдоха през октомври.

През този период 20-годишният волейболист бе определен за MVP в два мача – при победите над Гротадзолина и Тренто, а в генералното класиране за най-резултатен състезател в лигата в момента заема второ място, непосредствено след белгиеца Фере Регерс.