Алекс Николов е Играч на месеца в италианската Суперлига

Българската звезда Александър Николов бе отличен за най-полезен играч в италианската Суперлига за месец октомври, обявиха от клуба му Кучине Лубе Чивитанова.
Младият посрещач продължава отличната си форма след впечатляващото си представяне на световното първенство във Филипините, където бе реализатор №1 на турнира. В първите четири срещи от сезона Николов записа общо 96 точки, като 80 от тях дойдоха през октомври.
През този период 20-годишният волейболист бе определен за MVP в два мача – при победите над Гротадзолина и Тренто, а в генералното класиране за най-резултатен състезател в лигата в момента заема второ място, непосредствено след белгиеца Фере Регерс.
„Доволен съм от начина, по който започнахме сезона. Наградата за най-полезен играч ме прави горд, защото е резултат от много труд и жертви. Посвещавам я на годеницата си Юлия и на съотборниците ми, които винаги ме подкрепят. Това е допълнителен стимул да давам най-доброто от себе си – още в следващия мач срещу Верона“, коментира Николов пред официалния сайт на клуба.