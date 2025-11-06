БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как...
Чете се за: 04:00 мин.
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

Алекс Николов е Играч на месеца в италианската Суперлига

В първите четири срещи от сезона Николов записа общо 96 точки, като 80 от тях дойдоха през октомври.

солиден александър николов поведе лубе нова победа италия
Българската звезда Александър Николов бе отличен за най-полезен играч в италианската Суперлига за месец октомври, обявиха от клуба му Кучине Лубе Чивитанова.

Младият посрещач продължава отличната си форма след впечатляващото си представяне на световното първенство във Филипините, където бе реализатор №1 на турнира. В първите четири срещи от сезона Николов записа общо 96 точки, като 80 от тях дойдоха през октомври.

През този период 20-годишният волейболист бе определен за MVP в два мача – при победите над Гротадзолина и Тренто, а в генералното класиране за най-резултатен състезател в лигата в момента заема второ място, непосредствено след белгиеца Фере Регерс.

„Доволен съм от начина, по който започнахме сезона. Наградата за най-полезен играч ме прави горд, защото е резултат от много труд и жертви. Посвещавам я на годеницата си Юлия и на съотборниците ми, които винаги ме подкрепят. Това е допълнителен стимул да давам най-доброто от себе си – още в следващия мач срещу Верона“, коментира Николов пред официалния сайт на клуба.

