БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе безспорният лидер на тима си.

солиден александър николов тъжен мач лубе
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Слушай новината

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова претърпяха загуба с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25) при визитата си на Алианц Милано в 18-ия кръг на италианското първенство по волейбол.

Българският национал бе безспорният лидер на гостите с 30 точки, но усилията му се оказаха недостатъчни, като Чивитанова успя да спечели единствено третия гейм. В драматичната втора част Милано водеше с 21:16, но Чивитанова успя да стигне до 24:24, преди да загуби със 36:38.

За домакините най-резултатен бе Фере Режер с 25 точки, а Матия Ботоло добави още 16 за Чивитанова. Срещата продължи час и 53 минути.

След поражението тимът на Чивитанова остава на седмо място в класирането с 31 точки и вече е в серия от две поредни загуби.

#Алекс Николов  #Кучине Лубе Чивитанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
5
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Европейски волейбол

Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига
Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига
България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г. България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига
Чете се за: 00:37 мин.
Алекс Николов беше най-резултатен при победа на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига Алекс Николов беше най-резултатен при победа на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига
Чете се за: 00:37 мин.
Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция
Чете се за: 01:10 мин.
Супер Александър Николов не спаси Лубе Чивитанова в Италия Супер Александър Николов не спаси Лубе Чивитанова в Италия
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ