Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова претърпяха загуба с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25) при визитата си на Алианц Милано в 18-ия кръг на италианското първенство по волейбол.



Българският национал бе безспорният лидер на гостите с 30 точки, но усилията му се оказаха недостатъчни, като Чивитанова успя да спечели единствено третия гейм. В драматичната втора част Милано водеше с 21:16, но Чивитанова успя да стигне до 24:24, преди да загуби със 36:38.

За домакините най-резултатен бе Фере Режер с 25 точки, а Матия Ботоло добави още 16 за Чивитанова. Срещата продължи час и 53 минути.

След поражението тимът на Чивитанова остава на седмо място в класирането с 31 точки и вече е в серия от две поредни загуби.