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Алекса Каратанчева достигна до осминафиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня

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Спорт
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На осминафиналите тийнейджърката ще се изправи срещу италианката Ема Отавия Гирардато

Алекса Каратанчева достигна до осминафиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня

Алекса Каратанчева достигна до втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

18-годишната българка надделя над Стефания Пушкар (Швейцария) с 6:3, 6:2 за 98 минути. Тя поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така Каратанчева се присъедини във втория кръг към сънародничката си Дария Великова, която вчера стартира с успех в надпреварата.

За място на четвъртфиналите тийнейджърката ще се изправи срещу италианката Ема Отавия Гирардато.

#Алекса Каратанчева

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