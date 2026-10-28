Александър Донски допусна поражение на двойки на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Сеул

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски допусна поражение в първия кръг на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" на твърда настилка в Сеул (Република Корея) с награден фонд 225 хиляди долара.

Българинът и Давид Поляк (Чехия) отстъпиха пред Каито Уесуги (Япония) и Тиймен Лооф (Нидерландия) с 4:6, 6:7(6) за 85 минути на корта.

Донски и Поляк не успяха да удържат подаването си още в първия гейм на мача, което се оказа решаващо за изхода на първия сет, а във втората част спасиха един мачбол в десетия гейм и още два в тайбрека, но след 6:6 съперниците им взеха последните две точки и затвориха двубоя.

Преди няколко дни Донски, който беше поставен под №7, загуби и в първия кръг на квалификациите на сингъл.