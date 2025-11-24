Александър Донски остана на крачка от основната схема в Мая

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски загуби във втория кръг на квалификациите на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 100" в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски отстъпи с 4:6, 6:1, 6:7(3) от №5 в схемата на пресявките Андрей Мартин (Словакия). Срещата продължи 2 часа и 14 минути.

Българинът поведе с 3:0 в началото на първия сет, но спечели само един от следващите седем гейма за 4:6. Донски спечели пет поредни гейма във втората част от 1:1 до 6:1 и изравни резултата в сетовете. Третата решителна част започна с размяна на по един пробив. При 5:5 Донски пропусна четири възможности да стигне до пробив, а след това се стигна до тайбрек. В него Мартин дръпна с 6-3 точки и от първия си мачбол стигна до победата.

Донски е заявен и в надпреварата на двойки. Националът и Тиаго Перейра (Португалия) ще започнат с мач срещу Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания).

Още един българин ще стартира в турнира. Адриан Андреев ще започне от основната схема на сингъл и в първия кръг ще срещне Пол Мартин Тифон (Испания).