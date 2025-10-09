БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите Чалънджър 100 в Роан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази
Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите Чалънджър 100 в Роан
Слушай новината

Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Роан (Франция) с награден фонд 145250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) бяха елиминирани от поставените под номер 4 Йоран Флийген (Белгия) и Джаксън Уитроу (САЩ) с 4:6, 2:6 след малко повече от час игра. Те допуснаха единствен пробив в първия сет в третия гейм, а във втората част Флийген и Уитроу дръпнаха с 5:1 по пътя си към успеха.

27-годишният българин все пак си осигури 20 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 155-ото място.

Той и Латинович станаха вицешампиони на двойки на друг турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия през миналата седмица.

#Александър Донски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Български тенис

Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм
Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм
Гергана Топалова с поражение на четвъртфиналите на сингъл в Севиля Гергана Топалова с поражение на четвъртфиналите на сингъл в Севиля
Чете се за: 00:45 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Ираклион Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Ираклион
Чете се за: 00:52 мин.
Денислава Глушкова е на четвъртфинал на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион Денислава Глушкова е на четвъртфинал на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион
Чете се за: 01:02 мин.
Физически проблеми спряха Димитър Кузманов на турнир в Гърция Физически проблеми спряха Димитър Кузманов на турнир в Гърция
Чете се за: 01:02 мин.
Пьотр Нестеров стартира успешно на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион Пьотр Нестеров стартира успешно на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ