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Александър Донски отпадна още на старта на единично в Словакия

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27-годишният българин загуби в първия кръг.

александър донски написа нова страница кариерата първи финал bdquoчалънджърldquo
Снимка: БТА
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Александър Донски отпадна още на старта на единично на турнира на клей от сериите „Чалънджър" в Братислава (Словакия) с награден фонд от 160 680 евро.

27-годишният българин загуби в първия кръг на сингъл с 2:6, 4:6 от Жоао да Силва (Бразилия) за точно един час игра.

Донски допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6, а във втората част беше пробит още в първия гейм и не успя да навакса изоставането си.

През миналата седмица Донски достигна до първия си финал на сингъл на турнир от сериите „Чалънджър" в Република Южна Африка. Благодарение на това представяне той се изкачи до 538-ото място в световната ранглиста.

В надпреварата на двойки Александър Донски и Андрю Паулсон (Чехия), поставени под №3, допуснаха обрат и загубиха драматично със 7:6(4), 3:6, 8:10 от Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна) за час и 26 минути.

Донски и Паулсон наваксаха изоставане от 4:8 до 8:8 в шампионския тайбрек, но загубиха следващите две точки и отпаднаха от надпреварата.

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