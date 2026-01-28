Александър Донски приключи рано на двойки в Оейраш

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата на двойки, отстъпиха на представителите на домакините Гащао Елиаш и Тиаго Перейра с 6:0, 6:7(5), 7-10 за 77 минути.

Българинът и сърбинът спечелиха убедително първия сет, без да дадат нито гейм на съперниците си. Втората част беше далеч по-оспорвана и стигна до тайбрек, в който Донски и Латинович поведоха с 5:3 точки, но го загубиха с 5:7. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който португалците поведоха с 9:7 и реализираха още първия си мачбол, за да триумфират.

Преди няколко дни Донски отпадна отпадна в първия кръг на квалификациите на сингъл в надпреварата.