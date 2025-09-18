Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Австрия

Националът Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 125" в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) елиминираха поставените под №2 поляци Карол Джевецки и Пьотр Матушевски с 6:2, 7:6(3). Срещата продължи 74 минути.

Българинът и сърбинът поведоха с 3:0 и нямаха особени проблеми до края на първия сет. Втората част премина без пробиви, а в тайбрека Донски и Латинович направиха серия от четири поредни точки, за да триумфират.

За успеха си Донски и Латинович заработиха по 25 точки за световната ранглиста на двойки, а следващите им съперници ще бъдат чехите Андрю Паулсон и Михаел Връбенски.