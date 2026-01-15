БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Николов е MVP за Лубе при победата над Гротадзолина

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Българският национал отбеляза 18 точки.

Александър Николов
Снимка: БФ Волейбол
В 16-ия кръг на италианската Серия А българският национал Александър Николов потвърди, че е в супер форма. 22-годишният посрещач, който играе успешно и като диагонал, бе най-резултатен с 18 точки за победата на Лубе Чивитанова с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) като гост на Гротадзолина.

Цели 6 от точките на юношата на Левски бяха от начален удар. Той резонно бе обявен за MVP на двубоя.

За Гротадзолина друг световен вицешампион с България - Георги Татаров, завърши с 5 точки, а Илия Петков не бе в групата.

С 309 точки от 15-те мача, в които е играл, Николов заема второто място при реализаторите. №1 с мач повече е белгиецът Фере Регерс от "Милано" - 321.

На 6-ата позиция в класирането Любе е с 10 победи, 6 загуби и 31 точки.

