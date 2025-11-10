Александър Николов: Налагането на забрана за износ на гориво беше грешка

Александър Николов, бивш министър на енергетиката, коментира как оценява законовите решения относно особения управител на "Лукойл".

"Аз няма да квалифицирам какво и как е направено като рамка отвъд фактите. Налагането на забрана за износ, а не гарантирането за вътрешен пазар, беше изключителна грешка. Много голяма грешка от гледна точка на държавен бюджет. Тя беше обяснена, че гарантира по този начин вътрешния пазар. Само че вътрешният пазар се гарантира от количествата за вътрешния пазар. Не се гарантира от това дали рафинерията функционира и дали генерира продажби. Това не означава също така и малките и средни юридически лица, които са свързани с този пазар и пряко с рафинерията, да намаляват дейността си. Има страшно много негативни ефекти", каза Александър Николов.

Николов определи липсата на данни за запасите от гориво като проблем.

"Хората, които могат да кажат реално как стоят нещата със запасите, трябва да разполагат и с оперативни данни от рафинерията. Държавата и до днешна дата има представител в Надзорния съвет, който е ултимативният управляващ орган на рафинерията, откъде аз не съм чул и една фактическа цифра, потвърдена от ръководството на рафинерията, което за мен лично е проблем", коментира Александър Николов.

Според Александър Николов не се разбира каква ще бъде ролята на особения управител на рафинерията.

"Основното, което е притеснително е, че не се разбира каква ще е ролята на този човек или тези хора. Първо, рафинерията е част от по-голяма институция, която функционира изключително сложно. Второ, този или тези особени управители трябва да могат да балансират между това какви са целите на Министерство на финансите на САЩ, и това, което е приложимо, за да може да се изпълнят тези цели съобразно собственика на рафинерията. Третото нещо, което съмнявам се въобще дали и колко са наясно. Решенията в подобно предприятие се взимат в рамките на секунди, да кажем минути, в рамките на ден. Представете си човек, който влиза сега и се запознава с тази рафинерия и отива при мениджмънта на компанията и им казва, че решението, което те сега взимат, за да гарантират ниските цени и достъпа до горива, той или тя казва, или те казват: ще трябва да изчакаме една седмица да питаме."

