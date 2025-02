Александър Овечкин се доближи до рекорда на Уейн Грецки при успех на Вашингтон

Александър Овечкин се разписа при победата на Вашингтон с 4:3 над домакина Филаделфия в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига.

Така Овечкин увеличи сметката си на 879 попадения в лигата и се доближи на 16 от подобряването на реализаторския рекорд на Уейн Грецки от 894.

Столичани записаха пети пореден мач поне с точка и със 79 пункта се върнаха на върха в класирането.

Матвей Мичков вкара два пъти за Филаделфия, който допусна пета последователна загуба.

OVI GOAL! OVI GOAL!



Alex Ovechkin ties the game and extends his goal streak to four games! #Gr8Chase pic.twitter.com/toHSSh6ykP