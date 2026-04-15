Александър Попов: През последните седмици видях лицето, което искам

Старши треньорът на ЦСКА Александър Попов е радостен, че в края на сезона възпитаниците му са дали всичко от себе си и са показали непримиримост.

"Червените" отпаднаха от плейофите в мъжкия волейболен елит на България, като загубиха среща №4 и отстъпиха в серията с Левски с 1:3 победи.

"Ние във всеки един момент в геймовете, в мачовете - дори в тези мачове, в които губихме сме се стремели да бъдем на ниво. Не винаги успяваме, не винаги състезателите са в нужната форма, в нужната боева готовност. Радостното е, че през последните години в плейофната фаза показваме това сърце, което го искаме ние, а ние сме най-големите привърженици на ЦСКА. Ние искаме да се бием и да показваме надрастване. Теодор Тодоров и Стойко Ненчев са на преклонни години, но играят с душа и сърце за клуба. Тогава и някои проблеми се замаскират, някои проблеми се забравят. Не винаги така беше през сезона, но в последните седмици видях лицето, което искам, а то е непримиримост, борба. Трябва да поздравим отбора на Левски, поддържат добро постоянство последните години, така че те продължават напред", сподели той след срещата.

Хеймиш Хейлзъндън се завърна в игра след контузия, макар да не бе напълно възстановен.

"Не смея да правя прогнози. Хейлзъндън се контузи преди месец и вчера скочи за първи път. Трябваше нещо да променяме, така че малко с риск го пуснах. Неговото присъствие в клуба беше на приливи и отливи. Лоша контузия преди плейофите, наистина ни разконцентрира", добави специалистът.

Наставникът направи равносметка на изминалия сезон.

"ЦСКА изпраща противоречив сезон, разбира се. Стартирахме с по-високи амбиции, играхме добре, но не можехме да поддържаме ниво или може би по-правилно казано, не съумяхме да замаскираме и поправим проблемите, които имаме в отбора. Всеки един отбор има проблеми - селективни, контузии и т.н. Някой път се получаваше, повече пъти не се получаваше. Аз на това отдавам амплитудната игра. Разбира се, трябва да се обърнем с благодарност към момчетата, които в края, когато невероятни специалисти са казали, че няма да издържат физически, те се пребориха с умора, с травми, с всичко и играха със сърце нужно, да показват на фенове и на спонсорите ни и на изобщо на самите себе си, че са състезатели на ЦСКА", каза Попов.