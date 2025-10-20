БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Ако аз съм проблемът, готов съм веднага да говоря с президента, заяви треньорът на Арда.

Александър Тунчев: Далече съм от мисълта да се крия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Александър Тунчев отдаде шестата загуба на Арда в първа лига на стари слабости. „Небесно-сините“ допуснаха поражение срещу Септември с 0:1 на „Арена Арда“. Старши треньорът на тима от Кърджали отбеляза, че не иска да се крие и ако той е проблемът, ще говори с президента на клуба.

"Не мога да си обясня какво става. Като цяло разполагаме с добри футболисти, тренираме добре, но когато дойде мачът, не се получава нищо. Стари слабости - допускаме гол, не вкарваме. През второто полувреме бе друга ситуацията - създадохме положения, но недостатъчно, за да отбележим гол", коментира той.

"Прекалено малко създаваме, допускаме лесни голове. След днешното поражение се оказваме в тежка ситуация. Ще преспим, ще разсъждаваме, но след три дни има друг мач. Трябва хората с по-голям опит да поведат останалите. Далеч съм от мисълта да се крия. Ако аз съм проблемът, съм готов веднага да говоря с президента", завърши Тунчев.

