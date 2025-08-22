Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша

Александър Тунчев коментира, че Арда има своите шансове на реванша срещу Ракув в плейофите от Лигата на конференциите. „Небесно-сините“ загубиха с минималното 0:1 при гостуването си на поляците. Наставникът на тима от Кърджали се надява неговите футболисти да се възползват от шансовете, които ще имат във втория мач на българска земя.

Треньорът коментира защо участникът в Първа лига загуби.

"Очаквах домакините да направят доста по-голям натиск в първите 15 минути. Някак си се успокоихме след това и допуснахме неточност, когато ни отбелязаха гола“, бяха първите му думи.

"Не успяхме, защото двете ни крила не бяха толкова активни, а те се защитаваха доста добре. Трябваше да имаме повече търпение. Допуснахме доста неточности, а в определени ситуации трябваше да играем по-добре“, добави той.

"След 75-ата минута трябваше да натиснем и да бъдем по-концентрирани. Ние все още имаме шансове, въпреки че Раков е фаворит. Това е опитен обор, но имаме нашите шансове и дано се възползваме от тях“, сподели Тунчев.