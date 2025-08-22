БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Очаквах домакините да направят доста по-голям натиск в първите 15 минути, коментира наставникът на Арда след грешната стъпка в плейофите от Лигата на конференциите.

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Александър Тунчев коментира, че Арда има своите шансове на реванша срещу Ракув в плейофите от Лигата на конференциите. „Небесно-сините“ загубиха с минималното 0:1 при гостуването си на поляците. Наставникът на тима от Кърджали се надява неговите футболисти да се възползват от шансовете, които ще имат във втория мач на българска земя.

Треньорът коментира защо участникът в Първа лига загуби.

"Очаквах домакините да направят доста по-голям натиск в първите 15 минути. Някак си се успокоихме след това и допуснахме неточност, когато ни отбелязаха гола“, бяха първите му думи.

"Не успяхме, защото двете ни крила не бяха толкова активни, а те се защитаваха доста добре. Трябваше да имаме повече търпение. Допуснахме доста неточности, а в определени ситуации трябваше да играем по-добре“, добави той.

"След 75-ата минута трябваше да натиснем и да бъдем по-концентрирани. Ние все още имаме шансове, въпреки че Раков е фаворит. Това е опитен обор, но имаме нашите шансове и дано се възползваме от тях“, сподели Тунчев.

Свързани статии:

Арда с минимална загуба в Полша
Арда с минимална загуба в Полша
Реваншът на българска територия е след седмица.
Чете се за: 02:27 мин.
#ФК Раков Ченстохова #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали #Александър Тунчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
4
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
5
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европейски футбол

Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Чете се за: 01:30 мин.
Алдаир: Левски никога не се предава Алдаир: Левски никога не се предава
Чете се за: 01:25 мин.
Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният Хулио Веласкес: По-нормалният резултат бе равният
Чете се за: 02:12 мин.
Даниел Боримиров: Вървим по правилния път Даниел Боримиров: Вървим по правилния път
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Големо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ