От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Александър Тунчев: Трудно можеше да се играе футбол на такъв терен

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Доволен съм от характера на момчетата, каза треньорът на Арда.

Александър Тунчев: Трудно можеше да се играе футбол на такъв терен
Снимка: startphoto.bg
Александър Тунчев смята, че отборът на Арда се е нуждаел от адаптация при петото равенство в Първа лига. Тимът от Кърджали завърши 0:0 при гостуването си на Локомотив София на стадион „Локомотив“. Според наставникът теренът обаче на този терен трудно е могло да се играе футбол.

"Наистина труден мач. Футбол трудно можеше да се очаква на такъв терен, а повече битка. Доволен съм от характера на момчетата. Трябваха ни 10-15 минути, за да се приспособим към характера. След това опитахме някои неща, създадохме ситуации. За съжаление, не успяхме да ги реализираме и да спечелим мача", заяви той.

Попитан защо в последните минути е пуснал в игра в края на срещата Феликс Ебоа Ебоа, който е защитник, треньорът отговори така:

Серкан Юсеин натрупа много умора и накрая трябваше да излезе. Емил Виячки също беше с проблеми. И така Серкан трябваше да го извадим от игра, Джелал Хюсеинов мина на неговото място, тъй като Акинтола не е на разположение, а Ебоа Ебоа влезе като централен бранител“, добави бившият футболист.

Следващата среща за отбора е във вторник – домакинство на Ботев (Пловдив), а дали играчите на Арда са готови за този ритъм?

„Разполагаме с добри футболисти, имаме 20 играчи в групата. Всеки може да замести всеки, а имаме и добра конкуренция. Има и такива, които си отстояват позициите в стартовия състав и това е добре, но до вторник имаме време да се възстановяваме и ще решаваме тогава кой ще бъде готов за мача с Ботев Пловдив.

#Първа лига 2025/2026 # ПФК Арда #Александър Тунчев

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
