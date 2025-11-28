Александър Тунчев: Трудно можеше да се играе футбол на такъв терен

Александър Тунчев смята, че отборът на Арда се е нуждаел от адаптация при петото равенство в Първа лига. Тимът от Кърджали завърши 0:0 при гостуването си на Локомотив София на стадион „Локомотив“. Според наставникът теренът обаче на този терен трудно е могло да се играе футбол.

"Наистина труден мач. Футбол трудно можеше да се очаква на такъв терен, а повече битка. Доволен съм от характера на момчетата. Трябваха ни 10-15 минути, за да се приспособим към характера. След това опитахме някои неща, създадохме ситуации. За съжаление, не успяхме да ги реализираме и да спечелим мача", заяви той.

Попитан защо в последните минути е пуснал в игра в края на срещата Феликс Ебоа Ебоа, който е защитник, треньорът отговори така:

„Серкан Юсеин натрупа много умора и накрая трябваше да излезе. Емил Виячки също беше с проблеми. И така Серкан трябваше да го извадим от игра, Джелал Хюсеинов мина на неговото място, тъй като Акинтола не е на разположение, а Ебоа Ебоа влезе като централен бранител“, добави бившият футболист.

Следващата среща за отбора е във вторник – домакинство на Ботев (Пловдив), а дали играчите на Арда са готови за този ритъм?

„Разполагаме с добри футболисти, имаме 20 играчи в групата. Всеки може да замести всеки, а имаме и добра конкуренция. Има и такива, които си отстояват позициите в стартовия състав и това е добре, но до вторник имаме време да се възстановяваме и ще решаваме тогава кой ще бъде готов за мача с Ботев Пловдив.