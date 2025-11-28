Равенство между Локомотив София и Арда под дъжда в "Надежда"

Локомотив София и Арда не успяха да се победят в Първа лига. Двата отбора завършиха наравно след 0:0 в първия мач от 17-ия кръг. Под дъжда в квартал "Надежда" и на наводнения терен двата отбора не само не вкараха голове, но и не създадоха кой знае какви голови положения в срещата, въпреки многото вложени усилия и енергия.

Столичните „железничари“ са на деветото място с 20 точки, с колкото е и тимът от Кърджали, който се намира на десетата позиция, но има по-лоши показатели.

Срещата се проведе на много тежкия и солидно наводнен терен, което предположи и по-ниското футболно качество. Кой знае какви положения до 30-ата минута, а също така и удари - нямаше. В последните пет минути на първото полувреме на два пъти нулевото равенство можеше да бъде променено.

Най-напред в 37-ата минута Ангел Лясков подаде на Ерол Дост, но ударът му беше спрян от защитника на гостите Густаво Каскардо. А в 43-ата минута Андре Шиняшики свали към Патрик Луан, но получилият подаване от ляво бразилец беше отказан от отличното спасяване на вратаря на Локомотив (София) Мартин Величков.

10 минути след началото на второто полувреме Бирсент Карагарен с техничен изстрел като по чудо не откри резултата, изпращайки топката над горната греда.

След 70-ата минута домакините опитаха да пренесат събитията пред вратата на Господинов, като в два случая беше замесен капитанът Спас Делев. В първия той стреля с глава над гредата, е след това при пас на Ерол Дост топката дойде дълга и той едва успя да я укроти на аутлинията, като спечели единствено ъглов удар.