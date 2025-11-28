БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
17:16, 28.11.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
12:08, 28.11.2025
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
11:34, 28.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
08:34, 28.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: Локомотив София - Арда (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
15:57, 28.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto
Сподели
Копирано в клипборда
#ПФК Арда
#ПФК Локомотив София
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
5
Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене...
6
Откриват пет нови домове за възрастни хора
Реклама
Най-четени
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
2
Дъжд и сняг в неделя
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Реклама
Още от: Български футбол
Равенство между Локомотив София и Арда под дъжда в "Надежда"
Хулио Веласкес: Преднината от осем точки не ми вдъхва нищо
16:44, 28.11.2025
Чете се за: 03:15 мин.
Лудогорец удължи договорите на още трима
16:20, 28.11.2025
Чете се за: 01:25 мин.
Славия прекрати договора на Мартин Кушев
15:48, 28.11.2025
Чете се за: 01:47 мин.
Арда ще опита да продължи възхода си в гостуването си на Локомотив София
08:25, 28.11.2025
Чете се за: 01:42 мин.
Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
00:23, 28.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Реклама
Водещи новини
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
18:00, 28.11.2025
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
17:43, 28.11.2025
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
17:55, 28.11.2025
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
17:37, 28.11.2025
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
17:14, 28.11.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
16:22, 28.11.2025
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри...
17:45, 28.11.2025
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
17:09, 28.11.2025
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ