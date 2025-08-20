Александър Василев отпадна във втория кръг в София

Българският тенисист Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Участващият с "уайлд кард" българин отстъпи пред квалификанта Алекс Молчан (Словакия) с 4:6, 0:6 за 90 минути на корта.

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите игра равностойно до 4:4 в първия сет, след което загуби осем поредни гейма и приключи участието си в надпреварата.

18-годишният Василев си осигури 6 точки за световната ранглиста и 1535 евро.

По-късно днес предстоят още две срещи с българско участие. Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски ще се изправи срещу номер 6 в схемата и 268-и в света Матей Додиг (Хърватия). След това ще се играе срещата от първия кръг на двойки между Александър Василев и Виктор Киров срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).