БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев загуби финала в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Александър Василев
Снимка: БФ Тенис

Българският тенисист Александър Василев загуби на финала на единично на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Полуфиналистът на Уимбълдън при юношите отстъпи пред номер 4 в схемата Тома Форел (Франция) с 5:7, 0:6 за час и 43 минути.

Първият сет беше равностоен до 5:5. Българинът загуби подаването си в 11-ия гейм, което се оказа достатъчно за Форел да поведе в резултата. Във втората част французинът не загуби нито един гейм и стана шампион в турнира.

Вчера Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Василев ще участва в основната схема на сингъл на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата ще се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

#тенис турнир в София 2025 #Александър Василев тенис #Александър Василев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
2
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
3
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Тенис

Яник Синер продължава с лекота напред в Синсинати
Яник Синер продължава с лекота напред в Синсинати
Силен старт за Арина Сабаленка в Синсинати Силен старт за Арина Сабаленка в Синсинати
Чете се за: 03:00 мин.
Шиникова загуби на финала на двойки в Германия Шиникова загуби на финала на двойки в Германия
Чете се за: 00:57 мин.
Българско дерби на старта на квалификациите на Чаланджър турнира в София Българско дерби на старта на квалификациите на Чаланджър турнира в София
Чете се за: 01:25 мин.
Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки в София Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки в София
Чете се за: 01:25 мин.
Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите в Сърбия Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите в Сърбия
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ