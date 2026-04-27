БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков: Да се наредиш до Антъни Паркър е нещо специално

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистът на Олимпиакос посочи кои отбори ще се класират за финалната четворка в Евролигата.

Александър Везенков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Везенков беше отличен като MVP на редовния сезон в Евролига за втори път в кариерата си.

Лидерът на Олимпиакос бе изненадан по време на подкаста на турнира на богатите от собствениците на клуба – братята Панайотис и Йоргос Ангелопулос, както и от част от своите съотборници, но в типичен стил остана сдържан.

„Изненадата беше добра. Смятах, че ще си говорим за фентъзи баскетбола в Евролигата. Тогава видях, че двамата президенти се появиха в залата, както и част от моите съотборници. Искам да благодаря на клуба, прекарваме всеки ден в тази зала, ние сме семейство и преминаваме през много неща заедно. Както знаете, без президентите, треньорския щаб, моите съотборници и хората, които са зад кулисите, са най-важните важните в този отбор", обяви Саша.

Според него това постижение до голяма степен е дошло с помощта на неговото семейство и приятели.

„Също така благодаря и на моето семейство и приятели, които са с мен през цялата ми кариера и въпреки че много пъти казвам, че най-важните неща са титлите, в края трябва да се наслаждаваш на всеки момент в живота. Това e момент, на който да се насладя, защото е нещо трудно, специално и нещо, което изисква много време и усилия“, каза още той.

Везенков влезе в историята като едва вторият играч с повече от една MVP награда в редовния сезон, след Антъни Паркър.

„Когато името ти е редом до неговото, това е нещо специално. Надявам се, че следващата стъпка да спечеля толкова титли, колкото има и той… стъпка по стъпка“, допълни баскетболистът.

Българинът подчерта, че индивидуалните отличия са пряко свързани с представянето на отбора.

„Не е до това какво очакваш, а какво мислиш, че заслужаваш. Когато от Евролигата ме попитаха дали заслужавам тази награда, аз отговорих положително… Най-важното нещо е къде се намира отборът. Когато твоят тим печели, това ти дава повече шансове“, добави българският национал.

Той отдели специално внимание и на съотборниците си Никола Милутинов и Тайлър Дорси, които също получиха индивидуални признания.

„Ако трябва да съм честен, имам страхотна връзка с Никола Милутинов. Той е част от моето семейство. Щастливи сме от това, което направихме. Радваме се и за Тайлър Дорси… тези неща са специални“, сподели Везенков.

По отношение на целите за сезона Везенков беше ясен – фокусът остава върху трофеите, а не върху индивидуалните награди. Той очаква тежки плейофи и подчерта, че само постоянството ще определи изхода.

„Серията с Монако ще бъде трудна. Трябва да обърнем внимание на нашата игра и да играем здраво. Смятам, че ние, Панатинайкос, Фенербахче и Реал Мадрид ще се класираме за финалната четворка“, завърши Везенков.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ