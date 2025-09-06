БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Българският национал изигра първи мач с екипа на "червено-белите" след три месеца пауза.

Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков изигра първи мач след близо три месеца и поведе Олимпиакос към успешен старт в подготовката за новия сезон. Българинът и неговите съотборници сразиха Промитеас с 95:67 в контрола, изиграна без публика в Двореца на мира и дружбата. За селекцията на Йоргос Барцокас това бе първа проверка, като отсъстваха само играчите, които имат ангажименти с националните си отбори на Евробаскет 2025.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година блесна с пълна сила при завръщането си в игра. Българският национал поведе тима от Пирея към разгрома и влезе в ролята на топреализатор, като не бе далече и от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 19 точки, 6 борби и 3 асистенции за 19 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/7 от средна дистанция, 3/4 отвъд дъгата и 4/6 от линията за изпълненеи на наказателни удари.

За Везенков и компания предстои турнир на името на Неофитос Хандриотис в Кипър, който ще се състои на 13 и 14 септември. В първия ден актуалният бронзов медалист в Евролигата ще премери сили с Монако, а след това ще има за съперник Париж.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Дебютните минути предложиха висока резултатност, а в края на откриващия период домакините си издействаха разлика от 4 точки. Интрига не липсваше и в следващата десетка, като двата отбора се оттеглиха в съблекалнята при 39:39.

Картината придоби съвсем друго изражение на старта на третата част, в която „червено-белите“ нямаха спиране и след 30 минути игра авансът им скочи до 30 точки. В заключителната четвърт тимът от Пирея просто затвърди своята доминация.

Сейбън Лий отбеляза 18 точки за актуалния бронзов медалист в Евролигата. Донта Хол завърши с 15 и 6 борби, Калифа Кумаджи финишира с 12 и 5 овладени под двата ринга топки. Тайсън Уорд отбеляза 11 точки.

#БК Промитеас #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
4
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
5
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
6
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Български баскетбол

Миньор 2015 надигра Пирот в първата си контрола преди старта на сезона в НБЛ
Миньор 2015 надигра Пирот в първата си контрола преди старта на сезона в НБЛ
Димитрис Итудис: Най-вероятно ще пратим Борислав Младенов под наем Димитрис Итудис: Най-вероятно ще пратим Борислав Младенов под наем
Чете се за: 04:35 мин.
И Рилски спортист не успя да повали Апоел Тел Авив И Рилски спортист не успя да повали Апоел Тел Авив
Чете се за: 03:22 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Георги Боянов подсили селекцията на Черно море Георги Боянов подсили селекцията на Черно море
Чете се за: 02:52 мин.
Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ) Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ) Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Слънчево и топло време, с валежи главно в планините
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ