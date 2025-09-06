Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)

Александър Везенков изигра първи мач след близо три месеца и поведе Олимпиакос към успешен старт в подготовката за новия сезон. Българинът и неговите съотборници сразиха Промитеас с 95:67 в контрола, изиграна без публика в Двореца на мира и дружбата. За селекцията на Йоргос Барцокас това бе първа проверка, като отсъстваха само играчите, които имат ангажименти с националните си отбори на Евробаскет 2025.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година блесна с пълна сила при завръщането си в игра. Българският национал поведе тима от Пирея към разгрома и влезе в ролята на топреализатор, като не бе далече и от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 19 точки, 6 борби и 3 асистенции за 19 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/7 от средна дистанция, 3/4 отвъд дъгата и 4/6 от линията за изпълненеи на наказателни удари.

За Везенков и компания предстои турнир на името на Неофитос Хандриотис в Кипър, който ще се състои на 13 и 14 септември. В първия ден актуалният бронзов медалист в Евролигата ще премери сили с Монако, а след това ще има за съперник Париж.

Дебютните минути предложиха висока резултатност, а в края на откриващия период домакините си издействаха разлика от 4 точки. Интрига не липсваше и в следващата десетка, като двата отбора се оттеглиха в съблекалнята при 39:39.

Картината придоби съвсем друго изражение на старта на третата част, в която „червено-белите“ нямаха спиране и след 30 минути игра авансът им скочи до 30 точки. В заключителната четвърт тимът от Пирея просто затвърди своята доминация.

Сейбън Лий отбеляза 18 точки за актуалния бронзов медалист в Евролигата. Донта Хол завърши с 15 и 6 борби, Калифа Кумаджи финишира с 12 и 5 овладени под двата ринга топки. Тайсън Уорд отбеляза 11 точки.