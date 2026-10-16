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Александър Везенков е най-добрият играч извън НБА, показва анкета сред мениджърите на отборите в асоциацията

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Спорт
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олимпиакос смълча валенсия исторически мач везенков
Снимка: Olympiacos B.C./X
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Александър Везенков е най-добрият чуждестранен баскетболист, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация. Това заявяват генералните мениджъри на 30-те отбора от НБА в ежегодната си анкета преди старта на новия сезон.

Българският национал на Олимпиакос, който през миналия сезон взе приза за "Най-полезен играч" в Евролигата, получава 77 процента от вота на гласувалите. Везенков бе отговор номер 1 и през миналия сезон, но тогава получи само 44 процента от вота.

Втори със 7 процента от гласовете е литовският център на Жалгирис Каунас Йонас Валанчиунас, а гласове получават още Жоаким Бумдже-Бумдже, Никола Миротич, Жан Монтеро, Кендрик Нън и Еди Тавареш.

Сред останалите въпроси в анкетата е и кой ще спечели титлата в НБА. Според генералните мениджъри фаворит е тимът на Сан Антонио Спърс с точно 50 процента от гласовете. На второ място с 43 процента е Оклахома Сити Тъндър, а гласове получават още настоящият шампион Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс.

Центърът на Сан Антонио Виктор Уембаняма а фаворит за наградата за "Най-полезен играч" с над три четвърти от вота, като той е и баскетболистът, около когото генералните мениджъри биха градили отбора си, ако имаха тази възможност.

#Евролига 2026/2027 #Александър Везенков

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