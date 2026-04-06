Александър Везенков преди двубоя с Реал Мадрид: Всички знаят важността на предстоящия мач и възможностите на нашия опонент

Гръцкият Олимпиакос е домакин на испанския тим във вторник вечер в мач, който може да реши първото място в редовния сезон в Евролигата.

Българската баскетболна звезда Александър Везенков заяви, че клубният му тим Олимпиакос ще излезе срещу отбор с голям опит в следващия си двубой от Евролигата. Гръцкият Олимпиакос ще бъде домакин на испанския Реал Мадрид във вторник вечер в мач, който може да реши първото място в редовния сезон.

„Играем срещу тим, който има същите цели и сме с подобен баланс в класирането. Това е отбор с голям опит, богат състав и много добър треньор. За да ги победим, трябва да дадем 100% и в защита, и в нападение. Разбираме трудността и важността на предстоящия мач и заедно с нашите фенове трябва да направим още една крачка, за да завършим редовния сезон така, както искаме“, коментира Везенков, цитиран от официалния сайт на Олимпиакос.

Относно това колко важно е било това, че получи почивка в последния шампионатен мач на гръцкия си отбор, Везенков отговори:

„Беше много важно. Всички обичаме да играем, но и знаем колко критична е предстоящата седмица. Два мача с много добри отбори, които изискват да си физически и психически готов на 100%. Вчера направихме ротация и сме напълно готови за утре. Очевидно те имат страхотен талант на всички позиции, но ние гледаме себе си, нашия отбор и това, което трябва да направим.“

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас изрази сходно мнение:

„Мисля, че няма съмнение, че всички знаят важността на предстоящия мач и възможностите на нашия опонент. Те имат една от най-добрите защити в състезанието, допускат най-малко асистенции на противника и ще трябва да бъдем много концентрирани върху плана си, да не се увличаме от това, което ни позволяват, и да правим това, което искаме на терена. Те са много качествен отбор с отличен треньор и са солиден претендент за Финалната четворка.“

„Искаме да спечелим утре, което ще бъде много важно за нас, както и да гоним колкото се може повече победи до края на сезона. Целта ни беше да влезем в плейофите, тоест в първите шест отбора, а от началото на годината казахме, че ще е важно да имаме и домакинско предимство. Ако успеем да го направим, ще видим кой ще ни бъде опонент. Всеки път достигането до Финалната четворка е много трудно“, продължи Барцокас.

„Да стоиш на пейката в отбор като Олимпиакос толкова години е много трудно, но ми харесва. 300 мача са много в Евролигата“, добави специалистът по повод 300-те си участия в гранда от Пирея в баскетболната Евролига.

#Евролига 2025/26 #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

