Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Александър Зверев е на полуфинал във Виена без игра

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
В ранния мач от деня Алекс Де Минор мина през Матео Беретини.

финали atp торино александър зверев каспер рууд галерия
Снимка: БТА
Александър Зверев достигна полуфиналите на турнира по тенис във Виена, Австрия от сериите АТP 500. Вторият поставен в схемата намери място в последните четири без игра, след като Талон Грикспор от Нидерландия не излезе за сблъсъка им.

На 1/2-финалите Зверев ще се изправи срещу финалиста от Алмати Корентен Муте или четвъртия в схемата Лоренцо Музети.

Алекс де Минор, трети поставен, също е полуфиналист след чиста победа над Матео Беретини с 6:1, 7:6 (4). Австралиецът нямаше проблеми в първия сет, а във втория пречупи бившия финалист от Уимбълдън в тайбрек.

Съперникът на Де Минор в полуфиналите ще бъде победителят от мача между водача в схемата Яник Синер и Александър Бублик.

Ан Ли ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Гуанджоу
Ан Ли ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Гуанджоу
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Синтра
Чете се за: 00:55 мин.
Световноизвестният треньор Клаудио Пистолези ще проведе семинар в България
Чете се за: 01:42 мин.
Трета поредна загуба за Александър Василев на финалния Мастърс за юноши до 18 г. в Чънду
Чете се за: 01:02 мин.
Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, след като достигна до полуфиналите в Токио
Чете се за: 01:02 мин.
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Чете се за: 01:50 мин.

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
