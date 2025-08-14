Александър Зверев остана извън отбора на Германия за Купа "Дейвис"

Александър Зверев няма да се присъедини към германския отбор за последния квалификационен кръг за Купа "Дейвис".

Третият в световната ранглиста тенисист няма да бъде на разположение за мачовете срещу Япония на 12 и 13 септември поради пълния му график от участие в турнири на АTP през август и септември", обясниха от германската федерация.

Капитанът Михаел Колман обяви състава, в който влизат Даниел Алтмайер, Яник Ханфман, Ян-Ленард Щруф, както и играчите на двойки Кевин Кравиц и Тим Пуц.

"И петимата се радват да играят за Германия и знаят как да се справят с напрежението на това състезание", каза Колман.

Победителят от двубоя ще се класира за финалите за Купа "Дейвис", които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.



