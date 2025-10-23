Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна

Германецът се наложи над Матео Арналди, докато руснакът отпадна от Корентен Муте.
Шампионът за 2021 година Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТP 500 във Виена.
Германецът, който е поставен под №2 в схемата, надигра във втория кръг италианеца Матео Арналди с 6:4, 6:4 за 87 минути.
Зверев реализира по един пробив и в двата сета, не загуби подаването си нито веднъж и показа игра на много високо ниво. В следващия кръг той ще играе с Талон Грийкспор от Нидерландия.
От турнира обаче отпадна шампионът за 2022 година Даниил Медведев. Руснакът отстъпи с 6:7(3), 4:6 пред французина Корентен Муте, а срещата бе повторение на финала от турнира в Алмати през миналата седмица, в който победител бе Медведев.
Този път обаче късметът се усмихна на Муте, който ще се придвижи до 31-во място в ранглистата с класирането си за четвъртфиналите.
Неговият следващ противник ще бъде победителят от последния мач за деня, в който един срещу друг играят Лоренцо Музети от Италия и Томас Мартин Етчевери от Аржентина.
Без големи затруднения за четвъртфиналите се класира Александър Бублик. Представителят на Казахстан се нуждаеше от само 66 минути, за да завърши с 6:4, 6:2 мача си с Франсиско Черундоло от Аржентина. За място на полуфиналите Бублик очаква победителя от италианската афера между световния №1 Яник Синер и Флавио Коболи.
Италианецът Матео Беретини победи британеца Камерън Нори със 7:6(6), 6:7(9), 6:4. Мачът продължи 3 часа и 18 минути, а на четвъртфиналите Беретини ще играе с Алекс де Минор от Австралия, който се класира за тази фаза още в сряда.