Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Александър Зверев стартира с победа на финалния турнир за годината в Торино

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
28-годишният Зверев, шампион от Финалите на ATP през 2018 г. в Лондон и 2021 г. в Торино, се стреми да стане едва осмият тенисист в историята с три титли от заключителния турнир на сезона.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
Александър Зверев стартира убедително във финалния турнир за годината в Торино. Двукратният шампион победи американеца Бен Шелтън с 6:3, 7:6(6) в първия си мач от група „Бьорн Борг“.

За германеца това беше първо участие след травмата на глезена, която получи при тежката си загуба от Яник Синер на полуфиналите на Мастърса в Париж само преди осем дни. В Италия обаче Зверев показа отлична форма, играейки уверено и концентрирано срещу дебютанта Шелтън. Дори когато американецът поведе с 6:4 в тайбрека на втория сет и стигна до два сетбола, Зверев запази самообладание и стигна до крайния успех за 1:0 победи в групата.

28-годишният Зверев, шампион от Финалите на ATP през 2018 г. в Лондон и 2021 г. в Торино, се стреми да стане едва осмият тенисист в историята с три титли от заключителния турнир на сезона.

С победата си в „Иналпи Арена“ германецът увеличи преднината си в преките двубои срещу Шелтън до 5:0. Четири от тези успехи дойдоха през 2025 г. – в мачове от финала в Мюнхен, полуфинала в Щутгарт и четвъртфинала в Синсинати, а сега и в груповата фаза на Финалите в Торино.

По-късно днес е другата среща от групата, в която съперници са представителят на домакините от Италия Яник Синер и канадецът Феликс Оже-Алиасим.

#Финали на АТР в Торино 2025 #Финален турнир на ATP в Торино 2025 #Александър Зверев

