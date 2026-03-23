Александра Фейгин ще покаже нова кратка програма на световното в Прага

Решението за промяната е взето от щаба на най-добрата родна фигуристка.

Снимка: БТА
Александра Фейгин ще покаже нова кратка програма на Световното първенство за мъже и жени, което ще се проведе от вторник до неделя в столицата на Чехия - Прага.

Решението за промяната е взето от щаба на най-добрата родна фигуристка веднага след олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари.

Хореограф на новата програма е Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

В Прага България ще бъде представена само от Фейгин, като нейни съпернички при жените ще бъдат 32 фигуристки. Първите 24 от кратката програма се класират за волната. Титлата си от миналата година няма да защитава олимпийската шампионка отпреди месец Алиса Лю (САЩ). От участие се отказаха също Кими Рипонд (Швейцария) и Луна Хендрикс (Белгия).

При мъжете Иля Малинин ще се бори за нова световна титла, а при успех тя ще бъде трета поредна за него. На леда в Прага няма да бъде и олимпийският шампион от Казахстан Михаил Шайдоров, но фаворити за златото са също японците Юма Кагияма и Шун Сато, които бяха съответно втори и трети в Милано-Кортина.

При танцовите двойки фаворити са олимпийските шампиони Лоран Фурние Бодри иГийом Сизерон (Франция), за които състезанието в Прага ще бъде дебют на шампионат на планетата

При спортните двойки отсъстват златните медалисти от Италия Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония). Така се очертава сериозна битка между сребърните и бронзовите медалисти от олимпиадата Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) и Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия).

#световно първенство по фигурно пързаляне в Прага 2026 г. #Александра Фейгин

