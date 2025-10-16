Алкарас: Бих си татуирал успех на Купа Дейвис пред такъв на финалите на ATP

Световният №1 в мъжкия тенис коментира и пътя си обратно към върха на ранглистата.
Световният №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас призна, че иска да си татуира Купа Дейвис, както прави при значимите успехи в кариерата си до момента.
"Предпочитам да си направя татуировка при спечелването на Купа Дейвис, отколкото такава, ако спечеля финалния турнир на ATP", каза испанецът в интервю за вестник "Марка".
До момента той има татуировка в задната част на ръката с 11.09.22, което е първата му победа за Големия шлем на US Open. След това се появи ягодата, символ на Уимбълдън, с датата 16.07.23. А на крака му има вече и Айфеловата кула като знак за победата на Ролан Гарос.
"Уверен съм, че ще играя добър тенис в Торино. Добре подготвен съм, уверен съм, но предпочитам да карам спокойно", каза още той за финалния турнир на ATP, който е през ноември.
"Надявам се да играем със Синер във финала. Не е официален турнир, но играем сякаш е. На ментално ниво е важно кой ще излезе победител", каза още Карлос Алкарас.
"До победата в Ню Йорк не вярвах, че ще стана отново номер 1. Беше цел за мен, но ми се виждаше много далечна. На US Open си дадох сметка, че да се върна на върха зависи от мен. Не исках да си добавям напрежение, а само да играя добре и се получи", завърши той за връщането му на върха в световната ранглиста на ATP.