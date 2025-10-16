Алкарас: Бих си татуирал успех на Купа Дейвис пред такъв на финалите на ATP

Световният №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас призна, че иска да си татуира Купа Дейвис, както прави при значимите успехи в кариерата си до момента.

"Предпочитам да си направя татуировка при спечелването на Купа Дейвис, отколкото такава, ако спечеля финалния турнир на ATP", каза испанецът в интервю за вестник "Марка".

До момента той има татуировка в задната част на ръката с 11.09.22, което е първата му победа за Големия шлем на US Open. След това се появи ягодата, символ на Уимбълдън, с датата 16.07.23. А на крака му има вече и Айфеловата кула като знак за победата на Ролан Гарос.

"Уверен съм, че ще играя добър тенис в Торино. Добре подготвен съм, уверен съм, но предпочитам да карам спокойно", каза още той за финалния турнир на ATP, който е през ноември.