Алкарас и Джокович в една група на Финалите на ATP в Торино

Жребият за Финалите на ATP бе изтеглен в четвъртък следобед в Торино, където осемте най-добри тенисисти в света ще се изправят един срещу друг от 9 до 16 ноември в „Иналпи Арена“.



Настоящият шампион Яник Синер ще оглави група „Бьорн Борг“, в която попаднаха още Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим или Лоренцо Музети. Последният все още има шанс да се класира за турнира – ако спечели титлата в Атина тази седмица, той ще заеме осмата позиция в основната схема. В противен случай мястото ще бъде заето от Оже-Алиасим.

Синер направи своя дебютен финал в турнира през 2023 г., а миналата година изигра феноменален сезон и спечели трофея като непобеден пред родна публика в Торино.

Първият поставен Карлос Алкарас оглавява група „Джими Конърс“, където ще се изправи срещу Новак Джокович, Тейлър Фриц и Алекс де Минор.



На този етап обаче не е на 100% сигурно участието на Новак Джокович. 38-годишният сърбин съобщи, че ще вземе окончателно решение „в края на седмицата“.

Алкарас ще се опита да спечели Финалите на ATP за първи път в кариерата си. Испанецът дебютира в надпреварата през 2022 г., а миналата година достигна до полуфиналите.



Трима от осемте участници вече са печелили престижния трофей. Новак Джокович е рекордьор със седем титли, Александър Зверев триумфира през 2018 и 2021 г., а Синер – през миналия сезон.

Групи – Финали на ATP 2025

Група „Джими Конърс“: Карлос Алкарас (1), Новак Джокович (4), Тейлър Фриц (6), Алекс де Минор (7)

Група „Бьорн Борг“: Яник Синер (2), Александър Зверев (3), Бен Шелтън (5), Феликс Оже-Алиасим / Лоренцо Музети (8).



Тази година Финалите на АТР ще се проведат в Торино за последен път. От другия сезон домакин на надпреварата ще бъде Милано.