БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на ATP в Торино

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Най-добрите тенисисти в света ще се изправят един срещу друг от 9 до 16 ноември в „Иналпи Арена“.

финали atp торино зверев алкарас галерия
Слушай новината

Жребият за Финалите на ATP бе изтеглен в четвъртък следобед в Торино, където осемте най-добри тенисисти в света ще се изправят един срещу друг от 9 до 16 ноември в „Иналпи Арена“.

Настоящият шампион Яник Синер ще оглави група „Бьорн Борг“, в която попаднаха още Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим или Лоренцо Музети. Последният все още има шанс да се класира за турнира – ако спечели титлата в Атина тази седмица, той ще заеме осмата позиция в основната схема. В противен случай мястото ще бъде заето от Оже-Алиасим.

Синер направи своя дебютен финал в турнира през 2023 г., а миналата година изигра феноменален сезон и спечели трофея като непобеден пред родна публика в Торино.

Първият поставен Карлос Алкарас оглавява група „Джими Конърс“, където ще се изправи срещу Новак Джокович, Тейлър Фриц и Алекс де Минор.

На този етап обаче не е на 100% сигурно участието на Новак Джокович. 38-годишният сърбин съобщи, че ще вземе окончателно решение „в края на седмицата“.

Алкарас ще се опита да спечели Финалите на ATP за първи път в кариерата си. Испанецът дебютира в надпреварата през 2022 г., а миналата година достигна до полуфиналите.

Трима от осемте участници вече са печелили престижния трофей. Новак Джокович е рекордьор със седем титли, Александър Зверев триумфира през 2018 и 2021 г., а Синер – през миналия сезон.

Групи – Финали на ATP 2025

Група „Джими Конърс“: Карлос Алкарас (1), Новак Джокович (4), Тейлър Фриц (6), Алекс де Минор (7)

Група „Бьорн Борг“: Яник Синер (2), Александър Зверев (3), Бен Шелтън (5), Феликс Оже-Алиасим / Лоренцо Музети (8).

Тази година Финалите на АТР ще се проведат в Торино за последен път. От другия сезон домакин на надпреварата ще бъде Милано.

#Финали на АТР в Торино 2025 #Карлос Алкарас # Александър Зверев #Яник Синер #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
2
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: ATP

Григор Димитров ще завърши 2025 г. в топ 50 на световния тенис
Григор Димитров ще завърши 2025 г. в топ 50 на световния тенис
Лоренцо Музети се наложи над Стан Вавринка на турнир в Гърция Лоренцо Музети се наложи над Стан Вавринка на турнир в Гърция
Чете се за: 01:30 мин.
06 ноември 2005 г.: Денят, в който Томаш Бердих става изненадващ шампион на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж 06 ноември 2005 г.: Денят, в който Томаш Бердих става изненадващ шампион на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж
Чете се за: 05:45 мин.
5 ноември 2006 г.: Денят, в който Николай Давиденко печели титлата от Мастърса в Париж в най-краткия финал на турнира 5 ноември 2006 г.: Денят, в който Николай Давиденко печели титлата от Мастърса в Париж в най-краткия финал на турнира
Чете се за: 04:15 мин.
Новак Джокович победи чилиец и се класира на четвъртфинал на турнир в Атина Новак Джокович победи чилиец и се класира на четвъртфинал на турнир в Атина
Чете се за: 02:07 мин.
Иван Иванов с достойна борба, но загуба при дебюта си на турнир от ATP Иван Иванов с достойна борба, но загуба при дебюта си на турнир от ATP
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ