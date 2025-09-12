Алкарас се завръща на корта за турнира "Лейвър къп"

Лидерът в ранглистата на АТР Карлос Алкарас ще се завърне на корта на отборния турнир „Лейвър Къп“, който тази година ще се проведе в Сан Франциско (САЩ) от 19 до 21 септември.

След това испанецът ще играе на турнира АТР 500 в Токио (Япония), който започва на 24 септември. В тези надпревари шампионът от US Open ще бъде придружен от втория си треньор Самюел Лопес.



Основният треньор Хуан Карлос Фереро ще бъде в ложата на световния номер 1 на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Алкарас реши да си вземе кратка почивка и да пропусне срещата на Испания за Купа „Дейвис“ срещу Дания на 13 и 14 септември в Марбея.