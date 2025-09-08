Карлос Алкарас пропуска Купа Дейвис

Карлос Алкарас няма да играе за Испания в мача срещу Дания за Купа Дейвис. Това потвърди самият той пред Cadena SER. Сблъсъкът ще се проведе на 13 и 14 септември на клей кортовете в клуб „Пуенте Романо“ в Марбея.

Аргументът за решението на световния №1 е напълно логичен – той ще има нужда от време за почивка след US Open. Снощи испанецът спечели титлата в Ню Йорк след победа в четири сета над Яник Синер.

Карлос Алкарас свали Яник Синер от трона на US Open (ВИДЕО)

Очаква се мястото на Алкарас във водения от Давид Ферер състав да бъде заето от Жауме Мунар.

Това обаче не е единствената въпросителна около „Ла Фурия“ преди мача с Дания. Марсел Гранойерс е измъчван от болка в крака и тази седмица ще премине прегледи в Барселона, след което ще стане ясно дали ще бъде в състояние да играе срещу „викингите“.