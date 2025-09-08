БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас пропуска Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Новият стар лидер в световната ранглиста се нуждае от почивка след триумфа на US Open.

open яник синер карлос алкарас финал галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас няма да играе за Испания в мача срещу Дания за Купа Дейвис. Това потвърди самият той пред Cadena SER. Сблъсъкът ще се проведе на 13 и 14 септември на клей кортовете в клуб „Пуенте Романо“ в Марбея.

Аргументът за решението на световния №1 е напълно логичен – той ще има нужда от време за почивка след US Open. Снощи испанецът спечели титлата в Ню Йорк след победа в четири сета над Яник Синер.

Карлос Алкарас свали Яник Синер от трона на US Open (ВИДЕО)

Очаква се мястото на Алкарас във водения от Давид Ферер състав да бъде заето от Жауме Мунар.

Това обаче не е единствената въпросителна около „Ла Фурия“ преди мача с Дания. Марсел Гранойерс е измъчван от болка в крака и тази седмица ще премине прегледи в Барселона, след което ще стане ясно дали ще бъде в състояние да играе срещу „викингите“.

#Купа Дейвис 2025 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
2
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
3
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
4
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
5
Празнуваме Рождество Богородично
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
6
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Тенис

Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши
Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши
Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели
Чете се за: 04:47 мин.
Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце
Чете се за: 03:12 мин.
Без промяна за Виктория Томова в световната ранглиста Без промяна за Виктория Томова в световната ранглиста
Чете се за: 03:55 мин.
Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста
Чете се за: 04:55 мин.
Яник Синер: Бях предвидим Яник Синер: Бях предвидим
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ) Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ