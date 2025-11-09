БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алкарас започна с победа на Финалите на ATP в Торино

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Испанецът се стреми към първата си титла от Финалите на ATP и към това да завърши сезона като №1 в света

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас стартира убедително участието си на Финалите на ATP, след като победи Алекс де Минор със 7:6 (5), 6:2 в първия си мач от груповата фаза на турнира в Торино.

Испанецът влезе силно в срещата и поведе с 4:1, но австралиецът успя да върне пробива и да прати сета в тайбрек. Там Алкарас запази концентрация и надделя със 7:5. Във втората част двамата си размениха ранни пробиви, след което световният номер две отново наложи контрол върху играта. С още два брейка той затвори мача след 6:2 и стартира надпреварата с убедителен успех.

Алкарас се стреми към първата си титла от Финалите на ATP и към това да завърши сезона като №1 в света. Основният му конкурент в битката за върха е Яник Синер, който трябва да защити трофея си от миналата година, за да има шанс да измести испанеца.

По-късно днес Александър Зверев ще се изправи срещу американеца Бен Шелтън в група „Бьорн Борг“.

Финалите на ATP събират осемте най-добри тенисисти и двойки на сезона и се провеждат в зала „Иналпи Арена“ в Торино. Наградният фонд е рекорден — 15,5 милиона долара, а турнирът завършва на 16 ноември.

