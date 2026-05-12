Алварес е следващата голяма цел на ПСЖ

Шампионът на Франция ПСЖ е в засилени преговори с Атлетико (Мадрид) за трансфера на нападателя Хулиан Алварес. Шампионът на Европа може да плати над 150 милиона евро за 26-годишния нападател, съобщи El Chiringuito на своята страница в социалната мрежа X.

Алварес е в Атлетико Мадрид от лятото на 2024 г. През този сезон нападателят е участвал в 49 мача във всички турнири, отбелязвайки 20 гола и давайки девет асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г.